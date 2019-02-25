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Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Güneşli Gençlikspor önünde 1-0 geriye düşen Sümerspor, pes etmeyerek maçı 5-2 kazandı ve lige 3 puan ile başladı.

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Güneşli Gençlikspor önünde 1-0 geriye düşen Sümerspor, pes etmeyerek maçı 5-2 kazandı ve lige 3 puan ile başladı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: İsmail Sakar, Harun Soyeşik, Mehmet Kaya


Sümerspor: Muhammed Ali, Sedat Delikaya, Yunus Emre, Enes Sayit, Zafer Yılmaz, İbrahim Ayan, Yusuf Aladağ, Zeki Subatan, Musa Delikaya, Semih Cangülx, Harun Gültekin


Güneşli Gençlikspor: Enes Türkay, Orhan Uluçay, Ali Şahin, Erdinç Cengiz, Yunus Emre, Ahmet Güneş, Ahmet Pınar, Furkan Kaşıkarax, Enes Kula, Tahsin Eraslan, Salih Yıldırım


Goller: Dk .11 Zafer Yılmaz, Dk.25 Zeki Subatan, Dk.50 Harun Gültekin, Dk85, 90 Semih Cangül (Sümerspor), Dk.2, 67 (p) Salih Yıldırım (Güneşli Gençlikspor)

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