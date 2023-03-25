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Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi yapıldı

Kayseri 2.

Amatör Küme fikstür çekimi, 20 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.


1-2 Nisan'da başlayacak olan 2. Amatör Küme maçlarının fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF ve Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 20 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar 5'şerli dört ayrı grupta mücadele edecek. Ligde maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. Her gruptan iki takım yarı finale çıkacak ve kura çekimi ile birbirleriyle oynayacak. Yarı finale kalan 4 takım, yapılacak olan kura çekimi birbirleriyle oynayacak ve kazanan 2 takım adını bir üst lige yazdıracak. Amatör Küme'de yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:


A Grubu


Yeni Mahalle Yeni Ufuklar


Pınarbaşı Belediyespor


Pınarbaşı Gençlikspor


Fevzi Çakmakspor


Kalespor


1.Hafta


Yeni Mahalle Yeni Ufuklar- Fevzi Çakmakspor


Pınarbaşı Gençlikspor- Kalespor


Pınarbaşı Belediyespor (BAY)


B Grubu


Talas İdman Yurdu


Yeşilhisar Belediyespor


Kuşçu Mithatpaşaspor


A.Kızılırmakspor


Yeşilspor


1. Hafta


Talas İdman Yurdu- Kuşçu Mithatpaşaspor


Yeşilhisar Belediyespor- Yeşilspor


A.Kızılırmakspor (BAY)


C Grubu


Develi Erciyesspor


Yeni Esenspor


Döğerspor


Y.B.Şafakspor


Sümerspor


1. Hafta


Yeni Esenspor-Y.B.Şafakspor


Döğerspor-Develi Erciyesspor


Sümerspor (BAY)


D Grubu


Büyüleyenspor


Güneşli Gençlikspor


Anayurt Finalspor


Sarız Anadoluspor


Cırgalanspor


1. Hafta


Büyüleyenspor-Sarız Anadoluspor


Anayurt Finalspor-Güneşli Gençlikspor


Cırgalanspor (BAY)

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