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Kayseri 2. Amatör Küme final programı belli oldu

Kayseri 2.

Amatör Küme'de final maç programı belli oldu.


Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de büyük heyecan yaşanıyor. Hafta sonu oynanan yarı finalin ardından 4 takım adını finale yazdırdı. Sümer Amatör Evi'nde çekilen kura çekimi sonrası finale kalan 4 takım kendi rakiplerini kendileri belirlediler. Finale kalan 4 takım arasında oynanacak olan karşılaşmalar sonrası kazanan 2 takım adını bir üst lige yazdıracak. Final ilk maçında 25 Haziran Pazar günü saat 14.30'da Sarız Anadoluspor ile Yeni Esenspor takımları karşı karşıya gelecek. Final ikinci maçında ise 25 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Büyüleyenspor ile Yeni Döğerspor karşılaşacak. Oynanacak olan 2 karşılaşmanın ardından kazanan takımlar Birinci Amatör Küme'ye yükselecek. 2. Amatör Küme final maç programı ise şu şekilde;


25 Haziran Pazar / Argıncık Stadı


Saat: 14.30 Sarız Anadoluspor-Yeni Esenspor


Saat 17.00 Büyüleyenspor-Yeni Döğerspor

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