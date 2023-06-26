Kayseri 2. Amatör Küme final: Yeni Döğerspor: 2 -Büyüleyenspor: 1

Kayseri İkinci Amatör Küme Play-Off final maçında Yeni Döğerspor ile Büyüleyenspor karşılaştı.
Rakibini 2-1'lık sonuçla yenen Yeni Döğerspor mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, İbrahim Çolak, Serkan Yıldırım
Yeni Döğerspor: İrfan Tiftik, Ramazan Başer, E. Can Reçber, İbrahim Öz, Seyfi Atıcı, Tolga Taşoluk, Uğur Karahançer, Gökhan Bıyık, Deniz Karatut, Burak Polat, Eren Alkan (Utku dk.74)
Büyüleyenspor: Kemal Duran, Ahmet Turan, (Ünal dk. 20), İsa Erdem Uzun, Fatih Danacı, Emre Duru, Furkan Özbek, Kürşat Kağan, (Murat dk. 73 ), Ali Eren Mehdi, Rıdvan Gülce, Selim Kılıç, (Ahmet dk. 53), Hasan Sosun
Goller: Ramazan Başer dk. 24 (penaltı), Deniz Karatut dk. 66 (Yeni Döğerspor), Hasan Sosun dk. 7 (penaltı) (Büyüleyenspor)