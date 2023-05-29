Kayseri 2. Amatör Küme: Kalespor: 4 - Y.M.Y. Ufuklarspor: 3

Amatör Küme A Grubu'nda ligin 7. haftasında Kalespor ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı zorlu doksan dakikada, kazanan 4-3'lük sonuçla Kalespor oldu. İki takımda karşılaşmayı 10'şar kişi tamamladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Barışcan Ateş, Bekir Kalkanlı

Kalespor: Özgür Arslan, Bahadır Söylemez, Serhat Sarıbuğa, Mustafa Karakavak, Altuğ Karahançer, Erhan Vurdem, Serkan Tamer, Mehmet Kurtuluş, Murat Uyanık, Avni Can, Emre Toprak

Y.M.Y. Ufuklarspor: Göksel Arslan, Yusuf, M. Ali Ekinci, Bayram Toy, Serhat Özdemir, S. Ali Bozdağ, Samet Yıldırım, Ali Osman, Abdullah Koçer, Emre Özyaşar, Osman

Gol: Avni Can (dk. 10), Emre Toprak (dk. 30), Murat Uyanık (dk. 83), Serkan Tamer (dk. 85) (Kalespor), Abdullah Koçer (dk. 25, 57, 72) (Y. M. Y.Ufuklarspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Karakavak (dk. 70) (Kalespor), Emre Özyaşar (dk. 70) (Y.M.Y. Ufuklarspor)