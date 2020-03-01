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Kayseri 2. Amatör küme

Kayseri 2.

Amatör küme maçında Sarızspor ile Kayseri İdman Yurdu karşılaştı. 6 golün atıldığı müsabakada puanlar paylaşıldı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz, Yakup Aksoy, Metehan Berat Turgut


Sarızspor: Abdullah Yakup Boyaz, Fatih Aslan, Hüseyin Pekşan, Oğuzhan Kocaket (Dk.76 Ferdi Yılmaz), Sezer Serkan, Resul Salma, Ali Bıyık, Bekir Gürbüz (Dk.55 Mustafa Baltu), Erkam Boyraz, Akif Korkmazyürek, Engin Korkmazyürek (Dk.65 Yunus Emre Kulan)


Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Sami Ebiçli, Efe Ünal, Nuri Avcı, Ahmet Karahan, Ali Bozkurt, Ahmet Korkmaz, Hamza Elim (Dk.60 Mustafa Karakaya), Rahim Özlü, Mehmet Tüysüz (Dk.68 Hüseyin Ülker), Oğuzhan Siver (Dk.78 Galip Akyıldız), Musa Aktepe


Goller: Hüseyin Pekşan Dk.33, Erkam Boyraz Dk.46, Bekir Gürbüz Dk.75 (Sarızspor), Hüseyin Pekşan Dk.40 (kendi kalesine), Mehmet Tüysüz Dk.50, Mustafa Karakaya Dk.70 (Kayseri İdman Yurdu)

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