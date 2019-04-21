Kayseri 2. Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Talas Anayurtspor ile Buğdaylıspor 2-2 berabere kalarak şampiyonluk iddialarını son iki haftaya taşıdılar.

Stat: Organize Sanayi

Hakemler: Aydoğan Mantar, Ahmet Çıtak, Mehmet Kaya

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Talas Anayurtspor U-19: Hacı Mehmet Özcan, Doğan Bilgin, Eren Alkan, Sait Mert Akgöz, Ertuğrul Durdu (Dk. 80 Cengiz Arslan , Yusuf Efe Fidan, Recep Tayyip Atmaca, Halil Coşkun (Dk. 66 Fethi Kaplan), Erol Aydeniz, Cengiz Eşme

Buğdaylıspor U-19: Ömer Erciyas, Oğuzhan Korkmaz, Mustafa Öztürk (Dk. 76 Durdu Tepeli), Emre Kestane, Sefer Kaya, Yusuf Kenan Bayram (Dk. 84 Alperen Göktürk), Zekeriya Aydın, Yusuf Kılıçlı, Murat Çift, Aşkın Okur (Dk. 52 Safa Çetinkaya), Sami İnkayası

Goller: Eral Aydeniz Dk. 36, Recep Tayyip Atmaca Dk. 82 (Talas Anayurtspor), Yusuf Kılıçlı Dk. 18, Zekeriya Aydın Dk. Dk. 42 (Buğdaylıspor)

Kırmızı Kart: Safa Çetinkaya Dk. 75 (Buğdaylı)