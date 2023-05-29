Kayseri 2. Amatör Küme: Yeni Esenspor: 3- Develi Belediyespor: 0

Kayseri Şeker 2.
Amatör Küme C Grubu lideri Yeni Esenspor, ligin 7. haftasında dün oynadığı maçta Develi Belediyespor'u 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, İbrahim Bayram, Ali Yıldız
Yeni Esenspor: Baykal Altay, Engin Üçel, Emre Akyüz, Samet Can, Ahmet Turan Özbek, (Orhan Ş. dk.85), Eser Şengil, (Furkan K. dk. 63), Osman Turan, (Ahmet dk. 51), Gökhan Yeşilbaş, Fırat Turgut, (Yusuf Soysal dk. 46), Furkan Karakaya, (Mahmut Yavuz dk. 63), Saffan Karasu
Develi Erciyesspor: Abdullah Kaya, Zeki Özsoy, Samet Özdemir, (Karam Y. X dk. 70), Muhammed Mustafa Koyuncu, (Enes K. dk. 46), Emre Akgöz, Ramazan Sinanoğlu, (Halil dk. 85), Atakan Katırcı, (Mustafa dk. 46), Emre Özsümbül, Alparslan Faruk Arslan, Arif Toker, Furkan Akmaz, (Yusuf K. dk. 82)
Goller: Furkan Karakaya (dk. 20), Gökhan Yeşilbaş (dk. 71), Ahmet Turan Özbek (dk. 81) (Yeni Esenspor)