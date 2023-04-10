Kayseri 2. Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı

Amatör Küme'de 1. hafta , dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Amatör Küme A,B, C ve D gruplarında hafta sonu 8 karşılaşma oynandı ve 1. hafta geride kaldı. C Grubu'nda Yeni Esenspor ile Yıldırım Beyazıt Şafakspor karşılaşması 7-0 devam ederken, Yıldırım Beyazıt Şafakspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle karşılaşma hükmen 7-0 Yeni Esenspor galibiyeti ile sonuçlandı. 1. haftada oynanan 8 müsabakada tam 46 gol atıldı. 1. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Pınarbaşı Gençlerbirliği 1-11 Kalespor

Y.M. Y. Ufuklarspor 8-3 Fevzi Çakmakspor

Yeşilspor 1-1 Yeşilhisar Belediyespor

Döğerspor 3-2 Develi Erciyesspor

Büyüleyenspor 2-1 Sarız Anadoluspor

Anayurt Finalspor 5-1-Güneşli Gençlikspor

Yeni Esenspor 7-0 Y.B.Şafakspor

Talas İdman Yurdu 3-0 K. Mithatpaşaspor (Hükmen)