Kayseri 2. Amatör Küme'de 2. hafta geride kaldı

Amatör Küme'de 2. Hafta dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Amatör Küme A,B, C ve D gruplarında hafta sonu 8 karşılaşma oynandı ve 2. hafta geride kaldı.

Fevzi Çakmakspor, Kuşçu Mithatpaşaspor, Yıldırım Beyazıt Şafakspor ve Sarız Anadoluspor takımları haftayı BAY geçen takımlar oldular. 2. haftada oynanan 8 müsabakada tam 34 gol atıldı. 2. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

A. Kızılırmakspor 2-4 Yeşilspor

Yeşilhisar Bld. 1-3 Talas İdmanyurdu

Sümerspor 2-2 Döğerspor

Develi Erciyesspor 0-1 Yeni Esenspor

Pınarbaşı Belediyespor 4-1 Pınarbaşı Gençlerbirliği

Kalespor 3-1 Y. M. Y. Ufuklarspor

Güneşli Gençlikspor 1-7 Büyüleyenspor

Cırgalanspor 1-1 Anayurt Finalspor