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Kayseri 2. Amatör Küme'de 2. hafta geride kaldı

Kayseri 2.

Amatör Küme'de 2. Hafta dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Amatör Küme A,B, C ve D gruplarında hafta sonu 8 karşılaşma oynandı ve 2. hafta geride kaldı.



Fevzi Çakmakspor, Kuşçu Mithatpaşaspor, Yıldırım Beyazıt Şafakspor ve Sarız Anadoluspor takımları haftayı BAY geçen takımlar oldular. 2. haftada oynanan 8 müsabakada tam 34 gol atıldı. 2. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:


A. Kızılırmakspor 2-4 Yeşilspor


Yeşilhisar Bld. 1-3 Talas İdmanyurdu


Sümerspor 2-2 Döğerspor


Develi Erciyesspor 0-1 Yeni Esenspor


Pınarbaşı Belediyespor 4-1 Pınarbaşı Gençlerbirliği


Kalespor 3-1 Y. M. Y. Ufuklarspor


Güneşli Gençlikspor 1-7 Büyüleyenspor


Cırgalanspor 1-1 Anayurt Finalspor

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