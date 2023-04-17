Kayseri 2. Amatör Küme'de 2. hafta geride kaldı

Kayseri 2.
Amatör Küme'de 2. Hafta dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Amatör Küme A,B, C ve D gruplarında hafta sonu 8 karşılaşma oynandı ve 2. hafta geride kaldı.
Fevzi Çakmakspor, Kuşçu Mithatpaşaspor, Yıldırım Beyazıt Şafakspor ve Sarız Anadoluspor takımları haftayı BAY geçen takımlar oldular. 2. haftada oynanan 8 müsabakada tam 34 gol atıldı. 2. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:
A. Kızılırmakspor 2-4 Yeşilspor
Yeşilhisar Bld. 1-3 Talas İdmanyurdu
Sümerspor 2-2 Döğerspor
Develi Erciyesspor 0-1 Yeni Esenspor
Pınarbaşı Belediyespor 4-1 Pınarbaşı Gençlerbirliği
Kalespor 3-1 Y. M. Y. Ufuklarspor
Güneşli Gençlikspor 1-7 Büyüleyenspor
Cırgalanspor 1-1 Anayurt Finalspor