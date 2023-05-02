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Kayseri 2. Amatör Küme'de 3. hafta geride kaldı

Kayseri 2.

Amatör Küme'de A, B, C ve D gruplarında hafta sonu 7 karşılaşma oynandı ve 3. hafta geride kaldı.


3. haftada oynanan 7 müsabakada tam 42 gol atıldı. 3.haftanın ardından bu hafta sonu 2.amatör Küme'de 4.hafta heyecanı yaşanacak. 3. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:


Y. M. Y.Ufuklarspor 5-2 Pınarbaşı Belediyespor


Fevzi Çakmakspor 2-5 Kalespor


Talas İdman Yurdu 2-10 A. Kızılırmakspor


Yeni Esenspor 7-2 Sümerspor


Y.B.Şafakspor 0-1 Develi Erciyesspor


Büyüleyenspor 0-0 Cırgalanspor


Sarız Anadoluspor 5-1 Güneşli Gençlikspor


K. Mithatpaşaspor 0-3 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

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