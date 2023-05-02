Kayseri 2. Amatör Küme'de 3. hafta geride kaldı

Amatör Küme'de A, B, C ve D gruplarında hafta sonu 7 karşılaşma oynandı ve 3. hafta geride kaldı.

3. haftada oynanan 7 müsabakada tam 42 gol atıldı. 3.haftanın ardından bu hafta sonu 2.amatör Küme'de 4.hafta heyecanı yaşanacak. 3. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Y. M. Y.Ufuklarspor 5-2 Pınarbaşı Belediyespor

Fevzi Çakmakspor 2-5 Kalespor

Talas İdman Yurdu 2-10 A. Kızılırmakspor

Yeni Esenspor 7-2 Sümerspor

Y.B.Şafakspor 0-1 Develi Erciyesspor

Büyüleyenspor 0-0 Cırgalanspor

Sarız Anadoluspor 5-1 Güneşli Gençlikspor

K. Mithatpaşaspor 0-3 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)