Kayseri 2. Amatör Küme'de 5 takım Play-Off'u garantiledi

Amatör Küme'de ligin bitimine 2 hafta kala 5 takım Play-Off oynamaya hak kazandı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de 8. haftanın ardından ligin bitimine 2 hafta kala 5 takım adını Play-Off''a yazdırdı. A Grubunda Kalespor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, B Grubunda Talas İdman Yurdu, Yeşilspor, C Grubunda Yeni Esenspor takımları Play-Off'a çıkmayı başaran takımlar oldular. A ve B Gruplarında 2'şer takım belli olurken C Grubunda ikinci takım son 2 haftada belli olacak. D Grubunda ise büyük heyecan yaşanıyor. 3 takım Play-Off'a kalmak için son 2 maçta alacakları sonuçlarla kendi şanslarını kendileri belirleyecekler.