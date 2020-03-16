İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri İkinci Amatör Küme’de 4.

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 maç ile sona erdi. Oynanan karşılaşmalarda bir birinden büyük heyecan yaşanırken, bütün maçlar seyircisiz oynandı.


A Grubu


Gazi Osman Paşaspor 2-1 Yeni Erciyesspor


Kayseri Simya Koleji 3-2 Kayseri İdman Yurdu


İncesu Gençlispor 0-3 Sarızspor


Bünyan Belediyespor 1-3 Yeni Kıranardıspor



B Grubu


Trabzon 3861 Spor 1-3 A.Kızılırmakspor


Güneşli Gençlikspor 1-2 Olimpik Gençlikspor


Erciyes İdmangücü 5-1 Mevlana Yıldızspor


Sindelhöyükspor 5-1 Kılıçaslan Yıldızspor


Kocasinan Gençlikspor 4-1 Cırgalanspor



C Grubu


Cuma Uluçay Talasspor 1-0 Sosun Birlikspor


Fevzi Çakmakspor 2-1 Sümerspor


Pınarbaşı Belediyespor 1-3 Kuşçu Mithatpaşaspor


1966 Turanspor 8-3 Y.B.Şafakspor


Anadolu Yıldızları 3-0 Kayseri Göktürkspor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.