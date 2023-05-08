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Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri 2.

Amatör Küme'de A, B, C ve D gruplarında hafta sonu 7 karşılaşma oynanırken, 4. hafta geride kaldı.


Amatör Küme'de 4. haftada oynanan 7 müsabakada 37 gol atıldı. Pınarbaşı Gençlerbirliği ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor maçında toplam 10 gol atılırken, bu müsabaka haftanın en gollü karşılaşması oldu. Bu hafta sonu 2. Amatör Küme'de 5. hafta heyecanı yaşanacak.


4. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:


Yeni Esenspor 3-2 Döğerspor


Cırgalanspor 1-3 Sarız Anadoluspor


Pınarbaşı Belediyespor 2-4 Fevzi Çakmakspor


Pınarbaşı Gençlerbirliği 2-8 Y.M. Y. Ufuklarspor


Yeşilspor 2-2 Talas İdman Yurdu


Sümerspor 3-2 Y.B.Şafakspor


Anayurt Finalspor 1-2 Büyüleyenspor


A.Kızılırmakspor 3-0 K. Mithatpaşaspor (Hükmen)

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