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Kayseri 2. Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı

Kayseri Şeker 2.

Amatör Küme'de A, B, C ve D gruplarında normal sezon tamamlandı.



Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu sona erdi. 4 grupta 20 takımla oynanan ve birbirinden önemli maçların oynandığı 2. Amatör Küme'de gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımları adını Play-Off'a yazdırdı. Ligin son haftasında oynanan 4 maçta 26 gol atıldı. Fevzi Çakmakspor Yeşilspor, Yeşilhisar Belediyespor ve Sarız Anadoluspor takımları son haftayı maç yapmadan hükmen kazanan takımlar oldular.


10. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:


Pınarbaşı Belediyespor 0-6 Kalespor


Sümerspor 1-5 Develi Erciyesspor


Döğerspor 6-1 Y.B. Şafakaspor


Cırgalanspor 6-1 Güneşli Gençlikspor


Fevzi Çakmakspor 3-0 Pınarbaşı Gençlerbirliği (Hükmen)


Yeşilspor 3-0 K. Mithatpaşaspor (Hükmen)


Yeşilhisar Bld. 3-0 A. Kızılırmakspor (Hükmen)


Sarız Anadoluspor 3-0 Anayurt Finalspor (Hükmen)

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