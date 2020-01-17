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Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi

Kayseri İkinci Amatör Küme futbol sezonu fikstürü çekildi.

Bu sezon 29 takımın 3 ayrı grup halinde mücadele edeceği ve çift devreli oynanacak olan maçlar sonunda toplam 4 takım 1. Amatör Küme'ye yükselecek.


İkinci Amatör Küme fikstür çekimi Sümer Amatör Evi'nde yapıldı. Fikstür çekimine ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu sezon 29 takımın başvurduğu lig 3 farklı grup halinde oynanacak. A Grubu 9 takımdan oluşurken, B ve C Grubu ise 10 takımdan oluşacak. Bu sezon maçlar 8-9 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:


A GRUBU


Erciyes İdmangücü


Sindelhöyükspor


Trabzon 3861spor


Cırgalanspor


A.Kızılırmak


Kılıçaslan yıldız


Mevlana Yıldız


Olimpikspor


Güneşli Gençlik


Kocasinan Gençlik


B GRUBU


Erciyes İdmangücü


Sindelhöyükspor


Trabzon 3861spor


Cırgalanspor


A.Kızılırmak


Kılıçaslan yıldız


Mevlana Yıldız


Olimpikspor


Güneşli Gençlik


Kocasinan Gençlik


C GRUBU


Turanspor


Pınarbaşı Belediye


Cuma Uluçay


Sümerspor


Sosun Birlik


Kuşçumithatpaşa


Y.B.Şafakspor


Göktürkspor


Anadolu Yıldızları


Fevzi Çakmak

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