Kayseri 2.Amatör Küme finali:

Kayseri 2.
Amatör Küme Play-Off final maçında Sarız Anadoluspor rakibi Yeni Esenspor'u 3-1 yenerek şampiyon oldu. Sarız Anadoluspor adını 1. Amatör Küme'ye yazdırdı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam, Erkan Kırçıl, Kadir Çelikabaş
Yeni Esenspor: Baykal Altay, Engin Üçel (Eser Şengil dk.82), Hüseyin Çakır, Emre Akyüz, Samet Can Öztürk, Yusuf Soysal, (Serdar Ekinci dk.80), Fırat Durkut, Ahmet Turan Özbek (Ahmet K. dk.82), Furkan Karakaya, Gökhan Yeşilbaş, Mahmut Yavuz (Seffan Karasu dk.60)
Sarız Anadoluspor: Ali Doğan, Aykut Özden (Zekai Kepezkaya dk.63), Silvan Gezer, Emrecan Tepedaş, Mahmut Alan, Mustafa Gezgin, Âdem Karataş, Fevzi Koçyiğit, Fatih Arslan, Cengiz Çay, Hakan Yılmaz
Goller: Silvan Gezer (dk.61), Emrecan Tepedaş (dk.71), Âdem Karataş (dk.90+4) (Sarız Anadoluspor), Gökhan Yeşilbaş (dk.89 pen) (Yeni Esenspor)