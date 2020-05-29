Kayseri 2.Amatör Küme Ligi oynanmayacak

2019-2020 futbol sezonunda Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan ilk 4 haftanın ardından ligler süresiz olarak ertelenmişti. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır müsabakalar oynanmıyor.

3 grupta 29 takımın mücadele ettiği İkinci Amatör Küme'de bu sezon iptal edildi. Birçok takımın maddi ve manevi yatırım yaptığı Kayseri İkinci Amatör Küme takımları büyük sessizlik içerisinde ve alınan karara saygılı oldukları öğrenildi. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ASKF'lere gönderilen yazıda, “2.Amatör ligleri devam eden 32 ilimizde liglerin geri kalan müsabakaları kesinlikle oynanmayacaktır. Ligler tek devreli oynanıyor ve tamamlanmadıysa veya çift devreli oynanıyor ve ligin henüz 1.devresi tamamlanmadıysa bu ligler oynanmamış kabul edilecek ve bir üst lige yükselme veya bir alt kümeye düşme olmayacaktır. Müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynatan illerde ise 1.devre tamamlandı ise lig olduğu gibi tescil edilecek ve lig sıralamasına göre bir üst lige yükselme kararı Futbol İl Tertip Komitesi tarafından verilecektir” denildi.