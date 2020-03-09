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Kayseri 2.Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme 3.

hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Her geçen heyecanın artığı 2.Amatör Küme'de 3 grupta toplam 83 gol atıldı.


İşte haftanın sonuçları;


Cırgalanspor 5-2 Trabzon 3861 Spor


Meysuspor 3-7 Bünyan Belediyespor


Mevlana Yıldızspor 2-2 Güneşli Gençlikspor


Göktürkspor 3-0 Fevzi Çakmakspor


Sümerspor 3-1 Cuma Uluçay Talasspor


Kuşçu Mithatpaşaspor 2-2 1966 Turanspor


Ambar Kızılırmakapor 1-9 Sindelhöyükspor


Kayseri İdmanyurdu 2-3 İncesu Gençlikspor


Yıldırım Beyazıt Şafakspor 2-6 Anadolu Yıldızları


Yeni Erciyesspor 0-9 Simya Koleji


Kılıçaslan Yıldızspor 3-3 Erciyes İdmangücü


Yeni Kıranardıspor 1-2 Gazi Osman Paşaspor


Kayseri Olimpikspor 2-2 Kocasinan Gençlikspor


Sosun Birlikspor 5-1 Pınarbaşı Belediyespor

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