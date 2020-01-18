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Kayseri 2.Amatör Küme'de geri sayım

Kayseri İkinci Amatör Küme 2019-2020 Futbol sezonu fikstür çekimi dün çekildi.


Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşen fikstür çekimine toplam 29 takım katıldı. Fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan, Kayseri Futbol İl Temsilcisi yardımcısı Şevki Dursun, ASKF Genel sekteri Hürriyet Yücel, İkinci Amatör Küme takımları başkanları, yöneticileri, antrenörler ve davetliler katıldı. 29 takım 3 grupta müsabakalara çıkacak. A Grubu'nda 9 takım, B ve C Grubu'nda ise 10'ar takım mücadele edecek. Maçlar ise 8-9 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar bir üst lige çıkacağı İkinci Amatör Küme'de ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Play-Off oynayacak ve bir takım daha üst lige çıkacak.


A Grubunda mücadele edecek takımlar


Kayseri Meysuspor, Bünyan Belediyespor, İncesu Gençlikspor, Gazi Osman Paşaspor, Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu, Sarızspor, Kayseri Simya Koleji, Yeni Erciyesspor


A Grubu 1.Hafta


Bünyan Belediyespor-Gazi Osman Paşaspor


Yeni Erciyesspor-Sarızspor


Kayseri Meysuspor-Simya Kolejispor


Yeni Kıranardı-İncesu Gençlikspor


Kayseri İdman Yurdu (BAY)


B Grubunda mücadele edecek takımlar


Trabzon 3861 Spor, Sindelhöyükspor, Ambar Kızılırmakspor, Kılıçaslan Yıldızspor, Güneşli Gençlikspor, Cırgalanspor, Kayseri Olimpikspor, Kocasinan Gençlikspor, Mevlana Yıldızspor, Erciyes İdman Gücü


B Grubu 1.Hafta


Trabzon 3861 Spor-Sindelhöyükspor


Cırgalanspor-Erciyes İdmangücü


Ambar Kızılırmakspor-Güneşli gençlikspor


Kılıçaslan Yıldızspor-Olimpikspor


Mevlana Yıldızspor-Kocasinan Gençlikspor


C Grubunda mücadele edecek takımlar


Cuma Uluçay Talasspor, Pınarbaşı Belediyespor, Sosun Birlikspor, Kuşçu Mithatpaşaspor, Anadolu Yıldızları, Sümerspor, Göktürkspor, Fevzi Çakmakspor, Turanspor, Yıldırım Beyazıt Şafakspor


C Grubu 1.Hafta


Cuma Uluçay Talasspor-Pınarbaşı Belediyespor


Sümerspor-Turanspor


Sosun Birlikspor-Anadolu Gençlikspor


Kuşçu Mithatpaşaspor-Göktürkspor


Y.B.Şafakspor-Fevzi Çakmakspor

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