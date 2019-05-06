Kayseri AB Bilgi Merkezi'nden kitap okuma etkinliği

Bireylerin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap okumayı sevdirmek, dil öğrenmenin önemini vurgulamak ve Avrupa Birliği hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen program kapsamında, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Üçgül ve öğrenciler ile belirtilen konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Etkinlikte, Avrupa ve Türkiye'nin ünlü yazarlarından kitaplar, promosyon malzemeleri ve AB hakkında bilgilendirici yayınlar ücretsiz olarak dağıtıldı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği ve gün boyu devam etkinlikte; öğrenciler ve katılımcılar hibe destekleri ve AB Bilgi Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Katılımcılar, Avrupa Birliği hakkında merak ettikleri sorulara da cevap alma fırsatı da buldu.