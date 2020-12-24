İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri AFAD gönüllülerinden kan bağışı kampanyası

Kayseri AFAD Gönüllüleri, farkındalık oluşturmak için Kızılay’a kan bağışı kampanyası başlattı.

Kayseri AFAD Gönüllüleri, farkındalık oluşturmak için Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattı.


AFAD gönüllüleri, pandemi döneminde kan ihtiyacının artmasından dolayı farkındalık oluşturmak için Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattı. Kent meydanında bulunan Kızılay tırına gelerek kan veren gönüllüler, içinde bulunulan pandemi döneminde artan kan ihtiyacına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Amatör Telsizci Eğitmeni Yavuz Altıntıop; "Farkındalık olsun diye Kızılay Kan Merkezimizde kan veriyoruz. Şu anda sayımız binin üzerinde. Bunların içerisinde de 350 civarında da amatör telsizcimiz var. Daha önce eğitimlerini AFAD ve Türkuaz Kulübü üzerinden vererek yetiştirdik. Hepsi uluslararası düzeyde amatör telsizci oldular. Bu insanlarla beraber buraya geldik. Kan vermeye korona virüs tedbirlerine uymak amacıyla mümkün olduğunca sayımızı az tutarak, peyderpey geleceğiz. Vatandaşlardan bu dönemde AFAD gönüllüsü olmalarını istiyoruz ve kan konusunda ihtiyaç olduğunu unutmasınlar. Bu dönemde kana daha çok ihtiyacımız var. Korona virüsten dolayı bütün sağlık teşkilatı özverili bir şekilde çalışıyor. Bu insanlara da yardımcı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.