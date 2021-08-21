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Kayseri AFAD'dan Kastamonu'ya destek

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü’nden 41 gönüllü ve 3 personelden oluşan ekip, aşırı yağışlar sonucu su baskınlarına müdahale çalışmalarına destek vermek için Kastamonu’ya gitti.

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü'nden 41 gönüllü ve 3 personelden oluşan ekip, aşırı yağışlar sonucu su baskınlarına müdahale çalışmalarına destek vermek için Kastamonu'ya gitti.


Kayseri'de bulunan AFAD gönüllülerinden oluşan 41 gönüllü ile Kayseri AFAD personeli 3 kişiden oluşan ekip, Kastamonu'da aşırı yağışlar sonucu su baskınlarına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye hareket etti.


AFAD ekibi, sel bölgesinde yürütülen çalışmalara katılacak.

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