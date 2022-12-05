Kayseri AFAD'ın acı günü

AFAD İl Müdürlüğü'nde Yönetim Hizmetleri Şube Müdür Vekili Yeter Kolomoç Yücel hayatını kaybetti.

AFAD Müdürlüğünde Yönetim Hizmetleri Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Yeter Kolomoç Yücel dün hayatını kaybetti. AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Cenazesi 5 Aralık Pazartesi günü öğle namazına müteakip Hulusi Aakar camiinden kaldırılarak Asri mezarlığa defnedilecektir" denildi.