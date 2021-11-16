Kayseri Amatör Futbol

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Kayserigücü, rakibi Esentepspor'u 2-1 mağlup etti.

Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada goller ilk yarıda atıldı. Rakibine 2 gol atan Kaysergücü 3 puanın sahibi oldu. Esentepespor ligde ilk mağlubiyetini alırken, Kayserigücü ise ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Bekir Kahraman, Nail Berkant Sarıkaya

Kayserigücü: Ebubekir Kara, Çağlar Erdemci, Bekir Türkmen, Mücahit Baykaldı, İnanç Albayrak, Hasan Can Okumuş, Mehmet Furkan Ağca (Dk.84 Uğur Can Polat), Mehmet Kahveci, Muhammed Mustafa Aksoy, (Dk.84 Erkan Polat), Aydemiz Yavuz (Dk.84 Mehmet Akpınar), Muhammet Furkan Arslan (Dk.68 Okan Özdemir)

Esentepespor: Numan Öztürk, Adem Yönel, Erdem Demir, Canberk Yalçın, Fatih Atik, Erkam Poyraz (Dk.65 Ahmet Köksal, Tahsin Eraslan, Bayram Çiçek, Muhammed Gazi Öztürk (Dk.42 Hüsamettin Sünger), Muhammed Enes Öztürk, Hüseyin Can Uçar

Goller: Bekir Türkmen Dk.20, Mehmet Furkan Ağca Dk.24 (Kayserigücü), Fatih Atik Dk.27 (penaltı) (Esentepespor)