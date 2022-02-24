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Kayseri Amatör Futbol

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kocasinan Ülküspor, lider Şekerspor’u son dakika golü ile yenmeyi başardı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kocasinan Ülküspor, lider Şekerspor'u son dakika golü ile yenmeyi başardı.



Stat: Argıncık


Hakemler: Bekir Karahan, Nail Berkant Sarıkaya, Mesut Arıkan


Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt, Mehmet Kurtuluş, Talha Çoban, Harun Karaman, Mert Akgöz, Erhan Vurdem, Cengiz Esme, Muaz Güzey, Ramazan Bulmuş, Fatih Basin (Salih Bahadır Soylu Dk.61), Emre Zeren


Kayseri Şekerspor: Osman Özdemir, Safa Şahin, Furkan Güler, Yaşar Cam, Mehmet, Kenan Kurt, Mert Düğenci (Furkan Ulutaş Dk.63), Ziyahan Erbaşı, Muhamet Akçiçek (Melih Akca Dk.85), Batuhan Kaya (Tunahan Harmancı Dk.85), Akif Gürkan


Gol: Harun Karaman (Dk.90+1) (Kocasinan Ülküspor)

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