Kayseri Amatör Futbol: Talas Anayurt: 5 - Gültepespor: 3

Kayseri Süper Amatör küme maçında Talas Anayurt, rakibi Gültepespor’u 5-3 yendi.
Kayseri Süper Amatör küme maçında Talas Anayurt, rakibi Gültepespor'u 5-3 yendi. 1 kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanı Talas Anayurt aldı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Bekir Kahraman, Hacı Güverti
Talas Anayurtspor: Baykal Altay, Yaşar Alak, Hakan Yılmaz, Beki Böke, Cengiz Çay, Mustafa Ekinci, Zafer Subatan, (Dk.70 Metin Yılmaz) Emrecan Tepedaş, Mevlüt Yılmaz, Semih Can Gül
Gültepespor: H.Anıl Tekin, Erdem Temir, Mustafa Aydın, Mesut Yılmaz, Hüseyin Saltık, Ünal Narinç, Yunus Emre Altınalana, Şahin Boz, Muhammed Turp, Ömer Bozkuş
Goller: Metin Yılmaz (2), Emre Can Tepedaş (2), Mevlüt Yılmaz (Talas Anayurtspor), Yunus Emre Altınalana, Muhammed Turp (2) (Gültepespor)
Kırmızı Kart: Yaşar Alak (Talas Anayurtspor),