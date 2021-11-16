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Kayseri Amatör Futbol: Talas Anayurt: 5 - Gültepespor: 3

Kayseri Süper Amatör küme maçında Talas Anayurt, rakibi Gültepespor’u 5-3 yendi.

Kayseri Süper Amatör küme maçında Talas Anayurt, rakibi Gültepespor'u 5-3 yendi. 1 kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanı Talas Anayurt aldı.



Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Hüseyin Keğin, Bekir Kahraman, Hacı Güverti


Talas Anayurtspor: Baykal Altay, Yaşar Alak, Hakan Yılmaz, Beki Böke, Cengiz Çay, Mustafa Ekinci, Zafer Subatan, (Dk.70 Metin Yılmaz) Emrecan Tepedaş, Mevlüt Yılmaz, Semih Can Gül


Gültepespor: H.Anıl Tekin, Erdem Temir, Mustafa Aydın, Mesut Yılmaz, Hüseyin Saltık, Ünal Narinç, Yunus Emre Altınalana, Şahin Boz, Muhammed Turp, Ömer Bozkuş


Goller: Metin Yılmaz (2), Emre Can Tepedaş (2), Mevlüt Yılmaz (Talas Anayurtspor), Yunus Emre Altınalana, Muhammed Turp (2) (Gültepespor)


Kırmızı Kart: Yaşar Alak (Talas Anayurtspor),

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