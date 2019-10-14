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Kayseri Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Sağlıkspor rakibi Hacılar Erciyesspor’u 2-0 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Sağlıkspor rakibi Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti.


Stat: Organize Sanayi Bölge


Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Ali Etlikçi, Levent Yeşilyurt


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Uğur Özdemir, Ebubekir Beydilli, Doğukan Bozkurt Çetin, Hüsamettin Sünger, Murat Mağara, Samet Kaan Karaca, Ahmet Emin Ayata, Burak Türkmen, Süleyman Yasa, Yusuf Karaboğa


Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu, Adem Demircioğlu, Hakan Karakaş, Şuayip Ceyhan, Mustafa Yerli, Fatih Çanakçıo (Dk. 43 İzzet Karagül), Eray Akyol, Seyfettin Yesügey, Batuhan Şimşek, Mevlüt Metin (Dk. 65 Erkan Bolat), Sadık Yücel


Goller: Dk. 46 Mevlüt Metin, Dk. 70 Erkan Bolat (Sağlıkspor)


Kırmızı Kartlar: Dk. 65 Burak Türkmen, Dk. 80 Hüsamettin Sünger (Hacılar Erciyesspor)

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