Kayseri Analig Güreş takımı Türkiye Finalinde

23-24 Nisan 2019 tarihleri arasında Çankırı'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Güreş müsabakaları tamamlandı.

Muğla'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için son müsabaka olan Anadolu Yıldızlar Ligi Serbest ve Greko-Romen Yarı Final müsabakaları seyir keyfi yüksek müsabakalara sahne oldu. Kayseri güreşte her daim olduğu gibi yarı final müsabakalarında da başarısıyla göz doldurdu. Sporcular 2 altın, 3 gümüş, 9 bronz madalya kazanarak Kayseri farkını ortaya koydu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Analig yarı final müsabakalarında gösterdikleri başarıdan dolayı sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, 11-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Muğla'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.