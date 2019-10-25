Kayseri Anayurtspor hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni kurulan Anayurt Spor Kulübü 2019-2020 sezonunda küçükler kategorisi, Yıldızlar kategorisi, gençler kategorisi ve Bölgesel Lig kategorisinde mücadele edecek. Yeni sezon hazırlıklarını Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda hafta 3 gün yaptığı antrenmanlarla müsabakalara hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Anayurt Final Spor Kulübü Voleybol takımı koordinatörü ve antrenörü Metin Tutum, 2019-2020 Sezonunda küçükler kategorisinde 2 takımla, yıldızlar,gençler ve Bölgesel lig kategorilerinde müsabakalara katılacaklarını söyledi. Tutum, “ Bölgesel Lig kategorisinde başarılı olup hedeflerinin 2.Lige çıkmak ve en kısa zamanda da 1.Lige çıkmak. Bu hedef doğrultusunda 18 Ekim 2019 tarihinde 2.Lig takımlarından Aksaray Mes.ve Tek.Anadolu lisesi voleybol takımı ile Aksaray'da güzel bir hazırlık maçı yaptık. Kendimizi görmemiz açısından çok önemli bir karşılaşma oldu.

Eksiklerimizi giderip Bölgesel Lig müsabakasına hazır olacağız” diye konuştu.