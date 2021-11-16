İhlas Haber Ajansı

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Kayseri ASKF ilk yardım semineri düzenleyecek

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ilk yardım semineri düzenleyecek.

Seminere, tüm sporcu, antrenör ve yöneticiler katılabilecek ve katılımcılara sertifika verilecek.


Kayseri Amatör SporKulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, sporda yaşanabilecek olan olumsuzlukların önüne geçebilmek adına bilinçlenmenin önemine değindi. Önal açıklamasında; “Spor sahalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşın ilk yardım eğitiminin büyük önemi var. Bizde bunun için bir seminerle tüm sporcu, antrenör ve yöneticilerimize bu bilgileri vermek istiyoruz” dedi.


19 Kasım Cuma günü Sümer Amatör Evi'nde düzenlenecek olan ilk yardım seminerine isteyen tüm sporcu, antrenör ve yöneticiler katılabilecek. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

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