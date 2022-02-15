Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, yeni projeler ile amatörlere hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Seçim vaatleri arasında bulunan okuma salonu için çalışmaların tamamlandığın dile getiren Önal, “Sümer Amatör Evi içerisinde yer alan bir salonumuzu okuma salonuna çevirdik. Buraya Kayseri sporuna büyük hizmetler vermiş Rahmetli Hasan ali Kilci'nin ismini verdik. Şimdi tüm amatör kulüplerimizi kitap bağışı kampanyamıza destek olmaya bekliyoruz. Spor dostluk, barış ve kardeşliktir. Biz büyük bir aileyiz. Okuma salonumuzu yine bizler kitaplarımız ile dolduracağız. Kitaplarımızın da gelmesi ile tüm spor paydaşlarımızı okuma salonumuza bekliyoruz” dedi.