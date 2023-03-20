Kayseri Atletikspor: 1 - Kocasinan Şimşekspor: 1

haftasında ilk iki sırada yer alan Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu doksan dakika 1-1 tamamlandı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ramazan Haymana, Osman Baruk, Halit Karacabay

Kayseri Atletikspor: M. Yasin Atıcı, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, A.Samet Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Anıl Çalış, (Emre Fındık dk.78), Yusuf Karamanoğulları, Furkan Batar, Doğukan Kılıç, (Buğrahan Çiçek dk.57), Tuncay Kara, (Salih Önder dk.85)

Kocasinan Şimşekspor: Ömer Anıl Polat, Abdulkadir Söyler, Furkan Yiğit, Halil Yönlü, Mertcan Babayiğit, Eyüp İzgi, (Fikret İbiş dk.75), Abdullah Enes Ozan, (Murat Kıraç dk.55), Cengiz Eşme,(Batuhan Bolat dk.30 ), (Arda İlhan dk.75), Naim Can Göksoy, Ozan Efe, (Mehmet Tek dk.75), Seyfettin Yesugey

Goller: Yusuf Tolu (dk.43) (Kayseri Atletikspor), Cengiz Eşme (dk.15) (Kocasinan Şimşekspor)