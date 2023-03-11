Kayseri Atletikspor evinde galibiyet peşinde

haftasında yarın evinde Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor'u konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden Medipax Kayseri Atletikspor evinde galibiyet arıyor. B Grubunda geride kalan 17.hafta sonunda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan mavi beyazlılar 24 puan topladı. Topladığı 24 puanla 8.sırada yer alan Medipax Kayseri Atletikspor yarın taraftarı önünde rakibi ile oynayacağı maçı kazanarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda kaybettiği rakibini bu kez evinde yenmek isteyen Medipax Kayserispor Atletikspor rövanşı almayı hedefliyor.

Yarın Gevher Nesibe Spor Salonunda oynanacak olan Medipax Kayseri Atletikspor ile Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor karşılaşması saat 13.00'de başlayacak.