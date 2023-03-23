Kayseri Atletikspor forvete takviye yaptı

Kayseri Atletikspor, Yozgat ekibi Erfa Çayıralanspor'dan forvet Resul Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Atletikspor dış transferde forvete takviye yaptı. A Grubunda ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off iddiasını sürdüren mavi beyazılar sezon başında Erfa Çayıralanspor'a giden tecrübeli oyuncu Resul Yıldırım'ı renklerine bağladı. Başarılı oyuncu yeni takımına dâhil oldu ve ilk maçına Cumartesi günü Kocasinan Yemlihaspor karşısında çıkması bekleniyor.

Kayseri Atletikspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, “Ailene hoş geldin Resul Yıldırım. Süper Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren parslarımıza takviye. Yozgat temsilcisi Erfa Çayıralan'da oynayan tecrübeli forvet Resul Yıldırım, ligin kalan maçlarında takımımızın formasını terletecek. Transfer her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun. Transfer için Erfa Çayıralan Spor Kulübüne teşekkür ediyoruz” denildi.