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Kayseri Atletikspor ilk kez kaybetti

Kayseri Atletikspor, sezonunu 1 mağlubiyetle kapattı.


2022-2023 sezonunu namağlup olarak Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olarak tamamlayan Kayseri Atletikspor taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Süper Amatör Küme'de normal sezonu ve Play-Off namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan mavi beyazlılar büyük bir başarıya imza attı. Süper Amatör Küme'de oynadığı 22 maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik alarak şampiyon olan Kayseri Atletikspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçında uzatma dakikalarında yediği golle Develigücü'ne 2-1 kaybederek ilk kez mağlubiyet yüzü gördü. Bölgesel Amatör Ligin kıyısından dönen Kayseri Atletikspor maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

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