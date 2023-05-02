Kayseri Atletikspor ilk kez kaybetti

2022-2023 sezonunu namağlup olarak Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olarak tamamlayan Kayseri Atletikspor taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Süper Amatör Küme'de normal sezonu ve Play-Off namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan mavi beyazlılar büyük bir başarıya imza attı. Süper Amatör Küme'de oynadığı 22 maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik alarak şampiyon olan Kayseri Atletikspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçında uzatma dakikalarında yediği golle Develigücü'ne 2-1 kaybederek ilk kez mağlubiyet yüzü gördü. Bölgesel Amatör Ligin kıyısından dönen Kayseri Atletikspor maç sonu büyük üzüntü yaşadı.