Kayseri Atletikspor ligdeki beşinci galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele Medipax Kayseri Atletikspor ligin 9. haftasında evinde oynadığı maçta Tarsus Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Grupta geride kalan 9. hafta sonunda 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan mavi beyazlılar 17 puan topladı. Zirve takibini sürdüren Medipax Kayseri Atletikspor bu sezon bu sezon evinde oynadığı 5 maçta bir kez kaybetti. Aldığı 5 galibiyetin 4'ünü evinde alan Medipax Kayseri Atletikspor 1 maçı ise deplasmanda kazandı. Mavi beyazlılar Beşiktaş Ceylan, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler, Merinos ve Tarsus Belediyespor evinde yenerek Bahçelievler Belediyespor ise deplasmanda mağlup ederken Mihalıççıkspor, ALS Halk Voleybol, Adam Voleybol ve Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor'a ise mağlup oldu.

Kayseri Atletikspor ligin 10.haftasında hafta sonu deplasmanda rakibi Karayollarına konuk olacak.