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Kayseri Atletikspor ligi 5. sırada tamamladı

TVF Kadınlar 1.

Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor, 2022-2023 sezonunu 5. sırada tamamladı.


Ligi'nde normal sezon, hafta sonu oynanan 22. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi. B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Atletikspor, oynadığı 21 maçta 10 galibiyet ve 11 mağlubiyet alarak 33 puan topladı. 33 puanla normal sezonu 5. sırada tamamlayan mavi beyazlılar, yarı finale kalma şansını 4 puanla kaçırdı. Kayseri Atletikspor oynadığı 21 maçta 41 set kazanırken, 38 seti ise kaybetti. 2023-2024 sezonunda yoluna Kadınlar 1. Ligi'nde devam edecek olan Kayseri Atletikspor, kısa bir aranın ardından yeni sezon çalışmaları için kolları sıvayacak.

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