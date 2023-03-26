Kayseri Atletikspor Play-Off vizesi aldı

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Medipax Kayseri Atletikspor, ligin 21. haftasında Kocasinan Yemlihaspor'u 8-0 mağlup etti. Mavi beyazlılar aldığı farklı galibiyet sonrası ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off vizesi almaya hak kazandı. A Grubunda ligin bitimine 1 hafta kala namağlup yoluna devam eden Medipax Kayseri Atletikspor 21. hafta sonunda oynadığı 19 maçta 15 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 49 puan topladı. Rakip filelere 72 gol atan mavi beyazlılar kalesinde ise 9 gol gördü.

Medipax Kayseri Atletikspor ligin 22. haftasında Amaratspor ile karşı karşıya gelecek ve ardından normal sezonu tamamlayacak. Mavi beyazlılar Play-Off'ta oynayacağı rakibini bekleyecek.