Kayseri Atletikspor, Serkan Karakuş ile yeniden anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme son şampiyonu Kayseri Atletikspor, 2023-2024 sezonunda Antrenör Serkan Karakuş ile yola devam ediyor. 2022-2023 sezonunda mavi beyazlı takımı namağlup olarak şampiyonluğa taşıyan başarılı Antrenör Serkan Karakuş, yeni sezonda da takımın başında yer alacak. Yapılan görüşmelerin ardından A takımını yeniden Serkan Karakuş'a emanet eden Kayseri Atletikspor'un, bayram sonrası transferleri açıklaması bekleniyor.

Kayseri Atletikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “A futbol takımımız yeniden Serkan Karakuş'a emanet. Geçtiğimiz sezon A futbol takımının başında Süper Amatör Küme'de namağlup şampiyonluk yaşayan antrenörümüz Serkan Karakuş'a şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz” denildi.