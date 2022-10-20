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Kayseri Atletikspor sezonu açıyor

Kayseri Atletikspor, 2022-2023 sezonuna evinde oynayacağı Beşiktaş maçı ile başlayacak.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.Lig'inde yeni sezon başlıyor. Yeni sezonda Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele edecek olan Kayseri Atletikspor ilk maçını evinde oynayacak. Beşiktaş Ceylan maçı hazırlıklarını Antrenör Harun Şahin nezaretinde sürdüren Kayseri Atletikspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan mavi beyazlılar sezondan umutlu. 22 Ekim Cumartesi günü Gevher Nesibe Spor Salonunda Kayseri Atletikspor ile Beşiktaş Ceylan maçı saat 13.00'de başlayacak. B Grubunda ilk hafta programı şu şekilde;


Kayseri Atletikspor-Beşiktaş Ceylan


Karayolları-Mihalıççık


Merinos-Adam Voleybol


Ereğli Belediyespor-ALS Halk Voleybol


Tarsun Belediyespor-TED Ankara Kolejliler


Limaspor-Bahçelievler Belediyespor

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