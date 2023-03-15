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Kayseri Atletikspor'da büyük sevinç

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor’da Kayserigücü F.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor'da Kayserigücü F.K.'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyetinin sevinci yaşanıyor.



Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Atletikspor, yoluna namağlup devam ediyor. Mavi beyazlılar, ligin 19. haftasında oynadığı maçta rakibi Kayserigücü FK'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 yenerek, haftayı 3 puanla kapattı. Kayserigücü FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle puanını 45'e çıkarttı ve rakibi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkarttı. A Grubu'nda tek mağlubiyeti olmayan takım konumunda yer alan Kayseri Atletikspor, grupta kalan son 3 haftada hata yapmayarak sezonu zirve tamamlamak istiyor. Geride kalan 19. hafta sonunda 17 maça çıkan mavi beyazlılar 14 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Rakip filelere 63 gol atan Kayseri Atletikspor kalesinde ise sadece 8 gol gördü.



Kayseri Atletikspor ligin 20. haftasında 2. sırada yer alan rakibi Kocasinan Şimşekspor ile Pazar günü 3 puan mücadelesi verecek.

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