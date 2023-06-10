İhlas Haber Ajansı

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Kayseri Atletikspor'dan teknik heyete takviye

Kayseri Atletikspor, yeni sezon öncesi teknik ekibe 2 genç ismi dâhil etti.


Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor 2023-2024 sezonu öncesi teknik heyetine Yunus Emre Gürkan ve Salih Altaş ile anlaştı. 2022-2023 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve birçok kategoride başarıdan başarıya koşan Kayseri Atletikspor Kulübü yeni sezon öncesi gücüne güç katmaya devam ediyor.


Kayseri Atletikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; “Ailenize hoş geldiniz. Teknik ekibimize dâhil olarak ailemizin bir parçası olan Yunus Emre Gürkan ve Salih Altaş hocalarımıza önümüzdeki sezon başarılar diliyoruz” denildi.

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