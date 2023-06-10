Kayseri Atletikspor'dan teknik heyete takviye

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor 2023-2024 sezonu öncesi teknik heyetine Yunus Emre Gürkan ve Salih Altaş ile anlaştı. 2022-2023 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve birçok kategoride başarıdan başarıya koşan Kayseri Atletikspor Kulübü yeni sezon öncesi gücüne güç katmaya devam ediyor.

Kayseri Atletikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; “Ailenize hoş geldiniz. Teknik ekibimize dâhil olarak ailemizin bir parçası olan Yunus Emre Gürkan ve Salih Altaş hocalarımıza önümüzdeki sezon başarılar diliyoruz” denildi.