Kayseri, Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Ş. ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından 19-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları sona erdi.

Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde ve Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Zübeyir Bekiroğlu'nun da takip ettiği şampiyona, Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde yapıldı. Ligde 16 takım içerisinden ilk 4'te yer bulan takımların Türkiye Şampiyonu olmak için yarıştığı şampiyonanın yarı finalinde ilk gün, Uşak 1 Eylül İhtisas Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Genç Bozkuşlar Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü ve Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele etti. İkinci gün ise Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası'nın final müsabakasında Uşak 1 Eylül Atlı Spor Kulübü ile Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü karşılaştı. Yapılan final müsabakaları neticesinde Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü şampiyon olurken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kadim şehir Kayseri'de iki gün boyunca kıyasıya mücadele eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Büyükkılıç, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nin, birçok büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini vurguladı.

Şampiyonaya katılan sporcular da bu organizasyonda en güzel ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.