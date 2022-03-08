Kayseri Baro Başkanı Ali Köse: “Kadınlar için yasadan önce anlayışın değişmesine ihtiyaç var”

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çelenk koyma törenine Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Eylem Sarıoğlu ve avukatlar katıldı. Kadın hakları için yasadan önce anlayışın değişmesinin gerektiğini söyleyen Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile Atatürk anıtına çelenk sunduk. Kadınların daha eşit, şiddet olmayan, istismar olmayan bir dünya olması noktasında kararlılığımızı sunuyoruz. Ben öncelikle bu konuyla ilgili çalışmaları nedeni ile Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonuna teşekkür ediyorum. Yeniden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Şu anda yeni yasalara ihtiyaç var ama öncelikle anlayışın değişmesi gerektiği inancındayız. Temel olarak anlayışı değiştirirsek, kadın hakları ile ilgili bütün sorunları çözebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Kadınların eşit haklarda yaşamaları için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Eylem Sarıoğlu da, “Biz öncelikle kadınlar olarak, şu anda var olan yasaların tam olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Anayasa'da tanınan eşitlik hakkımızın, medeni kanunda var olan haklarımızın ve çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı yasanın tam olarak uygulanmasını, toplumun ve yaşamın her alanında kadınlara eşitliğin sağlanması için uğraşıyoruz. Barolar ve kadın avukatlar olarak da bu konudaki çalışmalarda yer almaya devam edeceğiz. Son dönemde medeni kanundan kaynaklı haklarımıza yönelik bir takım çalışmaların yürütüldüğüne ilişkin bilgilerimiz mevcut. Buna asla izin vermeyeceğiz çünkü laiklik, eşitlik ilkesinden ve aslında yaşamın her alanında ayrımcılığa uğramadığımız bir yaşam için kanunların uygulanmasını talep ediyoruz. Bunun için de mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.