Kayseri Baro Başkanından seçim sonrası ilk açıklama

Kayseri'de yeniden Baro Başkanı seçilen Ali Köse oy sayımı sonrası yaptığı açıklamada, “1 yıl boyunca kurmaya çalıştığımız demokratik katılımlı baronun devam etmesini istiyoruz” dedi.

Kayseri Barosu'nda gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'a mevcut Başkan Ali Köse, Mehmet Özer ve Oğuz Erinç 3 liste halinde katıldı. Kullanılan oylardan 711'ini alan mevcut Başkan Ali Köse yeniden başkan seçildi. Öte yandan adaylardan Oğuz Erinç 705 oy alırken, Mehmet Özer ise 507 oy aldı.

Oy sayımı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Köse, “Şuan itibariyle sonuçlarda başkanlık noktasında önde çıktık. Sonuçlar açıklanmadan önce bir itiraz geldiği söylendi. Sonuçlar açıklanmadan gelen itirazın hukuki boyutunun ne derece doğru olduğunu bilememek ile beraber şu anda kesin olmayan sonuçlarla başkan olduğumu söylüyorum. İtiraz sonrasında ne noktada karar verilir hususunda da elbette ki hukuk sistemi işliyor. Seçim kurulu hakimliğinin vereceği karar belirli olacak. Diğer kurullarla ilgili de birazdan birleştirme tutanaklarıyla kesin sonuçları alırız. Biz kişiliğimizi hiçbir şekilde değiştirmedik. Başkan olduk diye herhangi bir kişilik değişikliğine veya tarz değişikliğine gitmedik. 1 yıl boyunca kurmaya çalıştığımız demokratik katılımlı bir baronun devam etmesini istiyoruz. Biz hiçbir kirli ittifakta bulunmadık. Biz ihtiyaç sahibi genç meslektaşlarımıza yardım etmek için bir fon kurmak istedik. Bu fonu engelleyenleri de ihtiyaç sahibi genç meslektaşlarımın unutmamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.