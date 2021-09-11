Kayseri Barosu Genel Kurulunu yaptı

Kayseri Barosu'nun genel kurulu başladı. Baro Başkanı Cavit Dursun, genel kurulu önemsediğini söyleyerek, “Baro genel kurulları baroların düğünleridir” dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurulda 12 gündem maddesi görüşüldü. Burada bir konuşma yapan Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, “Bu genel kurulu ben çok önemsiyorum. Çünkü gelinen süreçte ülkenin, yargının ve mesleğimizin geçirdiği ve hepimizin şahidi olduğu bu süreçte baro genel kurulları, baroların seyrüsefer haritalarının çizildiği, geçmişten esinlenerek geleceğe yönelik yönetim anayasasının oluşturulduğu toplantılardır. Baro genel kurulları adeta baroların düğünleridir. Güzel şekilde geçirilmeli, konuşulanlar anlaşılmalı, irdelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu genel kurulumuzun gündeminde her biri birbirinden çok önemli olan gündemler vardır. Tüm meslektaşlarımdan istirhamım, tüm bu gündem maddeleri ile ilgili düşünmeleri ve bunların baro genel kurullarında karar verildiğini görmeleri lazım. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin, kim seçilirse seçilsin bu genel kurulda alınan kararlarla baro yönetilecek. Maalesef ki şu konuda üzüntülerimi de belirtmek istiyorum. Kendi kanunumuz 1136 sayılı sayılı Avukatlık Kanunu'ndaki hükümlerin bile bilinmeyerek, genel kurulun ne olduğunu, baronun nasıl yönetildiğini bilmeyerek, birçok konuda sanki baro başkanlığı alıyor gibi yanlış bir algı var. Oysaki; barolar ve yönetim kurulları baroları 2 yıl süreyle genel kurulun aldığı kararlarla yönetirler. Yani baronun nasıl şekilde yönetileceğine sizler karar veriyorsunuz. Genel kurula katılan avukatlar karar veriyor” ifadelerini kullandı.

3 adayın yarışacağı genel kurulda yarın seçim yapılacak.