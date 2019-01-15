Kayseri Barosu üyeleri kan bağışında bulundu

Kayseri Baro Başkanlığında gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına, Baro üyesi avukatlar yoğun katılım gösterdi. Kampanyayla ilgili bilgi veren Avukat Cahit Dursun, vatandaşların Türk Kızılayı'nın ülke çapında yürüttüğü kan bağışı kampanyaları konusunda hassas ve ilgili olmaya davet etti. Avukat Dursun, “Kayseri Barosu başkanlığı olarak meslektaşlarımıza yönelik, Türk Kızılayı ile birlikte, şehrimizin insanının sağlık alanındaki en yaşamsal ihtiyaçlarından biri olan kan bağışıyla ilgili bir kampanya başlattık. Türk Kızılayı'nın yürütmüş olduğu en önemli hizmetlerden birisi olan kan bağışı konusundaki hassasiyetleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kayseri Barosu üyesi meslektaşlarıma da sosyal ve toplumsal hassasiyetle ilgili böyle bir kampanyaya gösterdikleri için, Kayseri Barosu başkanlığı olarak müteşekkiriz. Bütün Kayseri halkını da Türk Kızılayı'nın ülke çapında yürüttüğü bu en önemli kan bağışı konusunda hassas ve ilgili davranmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Kan bağış kampanyası gün boyunca devam etti.