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Kayseri Barosu'nun paylaştığı 49 yıllık mektup büyük beğeni topladı

Kayseri Barosu Avukat Hakları Komisyonu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle paylaşılan 49 yıllık mektup büyük beğeni topladı.


5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Kayseri Barosu Avukat Hakları Komisyonu, twitter hesabından 49 yıl önce bir tutuklunun Kayseri Baro Başkanlığı'na yazdığı ve davasına bir avukat tahsis edilmesi talebinde bulunduğu mektubu paylaştı. "Ettiği yemine sadık kalan, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranan tüm meslektaşlarımızın #5NisanAvukatlarGünü kutlu olsun" mesajı ile paylaşılan mektup büyük ilgi gördü.


9 Eylül 1971 tarihinde Kayseri Baro Başkanlığı'na, Kayseri Cezaevi'nde yatan bir tutuklu tarafından gönderilen mektup şu şeklide:


"Aslen Urfa'nın Siverek kazasından olup 4 (Dört) senedir bi gayri hakkın hapiste bulunmaktayım. Fakir olmam hasebiyle hal ve vaziyetim, bir avukat tutmama dahi imkan vermedi. O kadar ki, dört senedir elim koynumda kaldı. Mahkemede halimi açıkça ifade edecek lisanım da yoktur.


Beşeriyetin hukuklarını kanun karşısında yılmadan müdafaa ve masum ve mazlum vatandaşları mahkeme karşısında savunmayı meslek ittihaz eden siz sayın Baro Başkanından davama Allah rızası için meccanen bakabilecek bir avukat tahsis edilmesi hususunun emir ve müsaadelerinize arz ve istirham ederim."

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