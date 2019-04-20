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Kayseri Belgeseli Kore'de ödül aldı

Kayseri’nin kardeş şehirlerinden olan Güney Kore’nin Yongin şehrinde Kayseri belgeseli ödül aldı.

Kayseri'nin kardeş şehirlerinden olan Güney Kore'nin Yongin şehrinde Kayseri belgeseli ödül aldı. Bir grup Koreli genç tarafından çekilen belgeselde Türkiye'nin doğu ve batı kültürünün muhteşem mirasına sahip olduğu vurgulanıyor.


Kardeş şehirlerimizden olan Güney Kore'nin Yongin şehrinden gelen bir grup genç Kayseri ve Kapadokya'da Kore müziğini seslendirerek çekimler yaptılar. Bu çekimlerden belgesel hazırlayan gençler Yongin şehrindeki belgesel film yarışmasında birincilik ödülü aldılar. Gençler tarafından hazırlanan belgesel https://www.youtube.com/watch?v=2LYMcc1498 adresinden izlenebiliyor. Belgeselin çekimleri Erkilet Havaalanı'nda başlıyor. Kayseri ve Kapadokya'da çekilen belgeselde Türkiye'nin doğu ve batı kültürünün sonsuz tarihine ve muhteşem doğa mirasına sahip olduğunu belirtiliyor.


Belgeselde ayrıca Türkiye'nin Güney Kore'nin kardeş ülkesi olması nedeniyle özel bir yerde olduğuna da vurgu yapılıyor.

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